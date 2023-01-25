



Невероятная смерть на охоте: собака застрелила человека

В Канзасе человек погиб на охоте во время несчастного случая с участием собаки.



По данным Washington Post, это произошло в городе Джеуда Спрингс.



По словам представителя офиса шерифа, собака в машине наступила на спусковой крючок, в результате ружье выстрелила в пассажира, ехавшего в машине вместе с хозяином животного.



30-летний мужчина сидел на переднем пассажирском сиденье пикапа, когда ему выстрелили в спину.



"На заднем сиденье находились охотничьи принадлежности и ружье. Собака, принадлежащая владельцу пикапа, наступила на винтовку, в результате чего оружие выстрелило, попав в пассажира, который от полученных травм скончался на месте", - сказано в заявлении.



В полиции посчитали инцидент несчастным случаем и закрыли дело.



Как сообщили в офисе шерифа, спасатели были отправлены на место происшествия незадолго до 9:50 утра в субботу после звонка в службу экстренной помощи. Власти не сообщили, кто звонил в службу экстренной помощи, и не раскрыли имя человека, которому принадлежит собака или автомобиль. Не сразу было понятно, что случилось с собакой.



На странице GoFundMe, созданной группой людей, идентифицированных как коллеги Смита из Browns Plumbing Services в Уичито, он упоминается как «добрый, веселый, умный и очень любящий». По состоянию на утро среды кампания собрала более 10 000 долларов. GoFundMe подтвердил валидность страницы по сбору средств. Компания Browns Plumbing Services не сразу ответила на запрос Washington Post в среду утром о комментариях.

