



Нэнси Пелоси вызывала экзорцистов

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вызывала домой священников, чтобы те провели обряд экзорцизма и "изгнали нечистую силу".



Это произошло после того, как было совершено нападение на мужа экс-спикера - Пола Пелоси. О вызове экзорцистов на дом рассказала дочь Нэнси Пелоси Александра изданию New York Times.



По словам Александры, ее мать вызвала священников для экзорцизма в День Благодарения, всего через несколько недель после нападения на Пола Пелоси. Дочь отметила, что Нэнси Пелоси чувствовала себя "виноватой" в том, что муж был избит, ведь напавший искал именно ее.



"Я думаю, что это было очень тяжелым бременем для ее души. На День Благодарения к ней приходили священники, которые пытались провести изгнание нечистой силы из дома и устроить молебны", - рассказала дочь Нэнси Пелоси.