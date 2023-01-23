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Нэнси Пелоси вызывала экзорцистов
23.01.2023 07:22 Ольга Белозерова

Нэнси Пелоси вызывала экзорцистов

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вызывала домой священников, чтобы те провели обряд экзорцизма и "изгнали нечистую силу".

Это произошло после того, как было совершено нападение на мужа экс-спикера - Пола Пелоси. О вызове экзорцистов на дом рассказала дочь Нэнси Пелоси Александра изданию New York Times.

По словам Александры, ее мать вызвала священников для экзорцизма в День Благодарения, всего через несколько недель после нападения на Пола Пелоси. Дочь отметила, что Нэнси Пелоси чувствовала себя "виноватой" в том, что муж был избит, ведь напавший искал именно ее.

"Я думаю, что это было очень тяжелым бременем для ее души. На День Благодарения к ней приходили священники, которые пытались провести изгнание нечистой силы из дома и устроить молебны", - рассказала дочь Нэнси Пелоси.  

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