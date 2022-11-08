



Нэнси Пелоси считает, что нападение на мужа повлияет на ее карьеру

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что нападение на ее мужа Пола повлияет на ее решение о собственном политическом будущем после промежуточных выборов.



Во время интервью CNN у Пелоси спросили, приняла ли она решение, что будет делать после выборов, учитывая разговоры о возможном уходе в отставку, если демократы потеряют большинство в Палате представителей.



Спикер заявила, что на ее решение "повлияет то, что произошло за последнюю неделю или две".



Журналист уточнил: "Повлияет ли атака каким-либо образом на ваше решение?".



Пелоси ответила: "Да".

