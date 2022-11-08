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Нэнси Пелоси считает, что нападение на мужа повлияет на ее карьеру
08.11.2022 07:40 Ольга Белозерова

Нэнси Пелоси считает, что нападение на мужа повлияет на ее карьеру

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что нападение на ее мужа Пола повлияет на ее решение о собственном политическом будущем после промежуточных выборов.

Во время интервью CNN у Пелоси спросили, приняла ли она решение, что будет делать после выборов, учитывая разговоры о возможном уходе в отставку, если демократы потеряют большинство в Палате представителей.

Спикер заявила, что на ее решение "повлияет то, что произошло за последнюю неделю или две".

Журналист уточнил: "Повлияет ли атака каким-либо образом на ваше решение?". 

Пелоси ответила: "Да". 
 

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