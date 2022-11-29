



Названы три кандидата на позорный титул "Антисемит года"

Наблюдательная группа StopAntisemitism раскрыла имена трех "финалистов", каждый из которых может получить позорный титул "Антисемит года".



Рэпер Канье Уэст лидирует в борьбе за этот титул, сообщает Jerusalem Post.



На втором месте находится Мохамед Хадид - отец знаменитых моделей Джиджи и Беллы Хадид. На третьем месте - Джон Минадео II, глава группы сторонников превосходства белой расы "Лиги защиты гоев".



"Хотя эти трое продвигают антисемитизм с трех разных направлений, они одинаково опасны. Все вместе они стали катастрофой для благосостояния еврейского народа в Соединенных Штатах в 2022 году", - заявила Лиора Рез, исполнительный директор группы StopAntisemitism.