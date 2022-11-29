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Названы три кандидата на позорный титул "Антисемит года"
29.11.2022 07:44 Ольга Белозерова

Названы три кандидата на позорный титул "Антисемит года"

Наблюдательная группа StopAntisemitism раскрыла имена трех "финалистов", каждый из которых может получить позорный титул "Антисемит года". 

Рэпер Канье Уэст лидирует в борьбе за этот титул, сообщает Jerusalem Post.

На втором месте находится Мохамед Хадид - отец знаменитых моделей Джиджи и Беллы Хадид. На третьем месте - Джон Минадео II, глава группы сторонников превосходства белой расы "Лиги защиты гоев". 

"Хотя эти трое продвигают антисемитизм с трех разных направлений, они одинаково опасны. Все вместе они стали катастрофой для благосостояния еврейского народа в Соединенных Штатах в 2022 году", - заявила Лиора Рез, исполнительный директор группы StopAntisemitism.

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