



Национальный парк Йосемити в Калифорнии завалило снегом глубиной до 4,5 метров

Национальный парк Йосемити в Калифорнии закрыт с 25 февраля из-за сильного снегопада на неопределенный срок.



Чиновники парка заявили, что бригады работают над восстановлением услуг, чтобы посетители могли вернуться.

Yosemite closed. @tracybarbutes & @kurtisalexander went anyway.



"Thick snow teetered on the branches of cedar and fir, mountain walls shimmered an icy white and partially-frozen waterfalls dropped from cliffs, their crackling sound piercing the silence." https://t.co/bhw7La0wpb pic.twitter.com/H5h97pMVoj — Demian Bulwa (@demianbulwa) March 3, 2023

A series of snowstorms in California have damaged businesses and led to the indefinite closure of Yosemite National Park #WSJWhatsNow https://t.co/XRgfx3XQrl pic.twitter.com/if7rMZI7je — Cassandra Toroian (@LouiesMommyFL) March 3, 2023

Губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в 13 округах, в том числе в Йосемити.На прошлой неделе в некоторых частях Калифорнии выпало необычайно много снега. В пятницу Национальная метеорологическая служба даже выпустила предупреждение о метели в горах округов Лос-Анджелес и Вентура. Снег выпал даже на Голливудских холмах и в некоторых пригородах Лос-Анджелеса.Но в Северной Калифорнии, для которой снег не редкое явление, также наблюдалось необычно большое количество снега, в том числе в Йосемитском национальном парке, расположенном в горах Сьерра-Невада.Служба национальных парков впервые закрыла Йосемити из-за необычно большого количества снега.Первоначально Йосемити должен был открыться в четверг, но во вторник представители парка заявили, что он останется закрытым на неопределенный срок. В некоторых районах Йосемити снег достигал 4,5 метров глубиной.Представители парка говорят, что парк сможет снова открыться только после того, как условия станут более безопасными.