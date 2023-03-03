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Национальный парк Йосемити в Калифорнии завалило снегом глубиной до 4,5 метров
03.03.2023 17:30 Евгения Маркова

Национальный парк Йосемити в Калифорнии завалило снегом глубиной до 4,5 метров

Национальный парк Йосемити в Калифорнии закрыт с 25 февраля из-за сильного снегопада на неопределенный срок.

Чиновники парка заявили, что бригады работают над восстановлением услуг, чтобы посетители могли вернуться.


Губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в 13 округах, в том числе в Йосемити.

На прошлой неделе в некоторых частях Калифорнии выпало необычайно много снега.  В пятницу Национальная метеорологическая служба даже выпустила предупреждение о метели в горах округов Лос-Анджелес и Вентура. Снег выпал даже на Голливудских холмах и в некоторых пригородах Лос-Анджелеса.

Но в Северной Калифорнии, для которой снег не редкое явление, также наблюдалось необычно большое количество снега, в том числе в Йосемитском национальном парке, расположенном в горах Сьерра-Невада.

Служба национальных парков впервые закрыла Йосемити из-за необычно большого количества снега.

Первоначально Йосемити должен был открыться в четверг, но во вторник представители парка заявили, что он останется закрытым на неопределенный срок. В некоторых районах Йосемити снег достигал 4,5 метров глубиной.

Представители парка говорят, что  парк сможет снова открыться только после того, как условия станут более безопасными.

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