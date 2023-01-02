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На Twitter подали в суд за неуплату аренды
02.01.2023 12:45 Ольга Белозерова

На Twitter подали в суд за неуплату аренды

Владелец одного из офисов, которые арендует компания Twitter, подал иск в суд против Twitter за неуплату аренды.

Подробности дела сообщает газета Wall Street Journal.

Columbia Reit-650 California LLC, выступающая арендодателем, заявила, что компания Twitter не произвела оплату аренды в размере 136 тысяч долларов.

Владелец офиса в середине декабря уведомлял компанию о необходимости заплатить за аренду офиса в Сан-Франциско.

Ранее стало известно, что компания Twitter, которую недавно купил бизнесмен Илон Маск, перестала оплачивать аренду офисов с целью сокращения расходов.

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