



На Twitter подали в суд за неуплату аренды

Владелец одного из офисов, которые арендует компания Twitter, подал иск в суд против Twitter за неуплату аренды.



Подробности дела сообщает газета Wall Street Journal.



Columbia Reit-650 California LLC, выступающая арендодателем, заявила, что компания Twitter не произвела оплату аренды в размере 136 тысяч долларов.



Владелец офиса в середине декабря уведомлял компанию о необходимости заплатить за аренду офиса в Сан-Франциско.



Ранее стало известно, что компания Twitter, которую недавно купил бизнесмен Илон Маск, перестала оплачивать аренду офисов с целью сокращения расходов.