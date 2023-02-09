



На США "повесили" диверсию на "Северных потоках": Белый Дом ответил

В среду, 8 февраля, российские СМИ распространили заявление журналиста из США Сеймура Херша о том, что США якобы причастны к подрыву на "Северных потоках".



По его словам, взрывные устройства под газопровод "Северный поток - 2" якобы заложили еще в июне американские водолазы под прикрытием учений "Балтопс" .



В Белом Доме такое заявление назвали ложью, категорически отвергая обвинения блогера.



"Это совершенная ложь и полная фикция", - цитирует ТАСС слова руководителя пресс-службы Совета нацбезопасности Эйдриенна Уотсона.