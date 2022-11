На Нью-Йорк обрушилась снежная буря

На штат Нью-Йорк обрушилась опасная снежная буря, в результате чего некоторые районы на западе и севере штата оказались парализованы.



К полудню в некоторых местах уже лежало почти 2 фута снега (0,61 см), сообщает Associated Press.



Жители некоторых районов Буффало проснулись от сильного снега, перемежаемого случайными раскатами грома. Самый сильный снегопад был к югу от города. Национальная метеорологическая служба сообщила, что во многих местах вдоль восточной оконечности озера Эри выпало более 2 футов снега.



