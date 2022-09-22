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На Дональда Трампа подали в суд за мошенничество
22.09.2022 02:30 Ольга Белозерова

На Дональда Трампа подали в суд за мошенничество

На Дональда Трампа и троих его детей подали иск о мошенничестве после расследования в отношении их семейного бизнеса в Нью-Йорке.

В иске утверждается, что Trump Organization совершила "многочисленные" акты мошенничества в период с 2011 по 2021 год. Об этом сообщает ВВС.

"С помощью своих детей и высших руководителей Trump Organization Дональд Трамп ложно раздул свой собственный капитал на миллиарды долларов, чтобы несправедливо обогатиться и обмануть систему", - заявила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. 

Джеймс просит суд запретить Трампу и его детям занимать посты должностных лиц или директоров в любом нью-йоркском бизнесе.

Прокурор заявила, что она намерена вернуть примерно 250 миллионов долларов, которые, по ее словам, были результатом мошенничества.

В Trump Organization отрицают любые обвинения. 
 

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