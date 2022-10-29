



Мужчина, напавший на мужа Нэнси Пелоси, оказался поклонником Трампа

Дэвид ДеПейп, обвиненный в нападении на мужа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Пола Пелоси, оказался сторонником 45-го президента США Дональда Трампа и поклонником теорий заговора, сообщает CNN.



В частности, ДеПейп публиковал на своей странице в Facebook теории сговора о вакцинации от коронавируса, выборах 2020 года и нападении на Капитолий, которое произошло 6 января 2021 года, а также антисемитские высказывания.



Одна из знакомых мужчины в разговоре с CNN назвала его "страдающим манией величия и потому оторванным от реальности".



Нападение на 82-летнего Пелоси было совершено в пятницу 28 октября в собственном доме в Сан-Франциско. По словам президента США Джо Байдена, во время проникновения в дом и нападения ДеПейп говорил "Где Нэнси?". Такое же восклицание использовали сторонники Трампа во время захвата Капитолия.



ДеПейп избил Пола Пелоси молотком. Пресс-секретарь Нэнси Пелоси Дрю Хэммилл сообщил, что ее муж получил повреждение черепа и другие тяжелые травмы, ему проведена операция. Ожидается, что он полностью восстановится после нападения.



ДеПейпа удалось задержать. Вероятно, во вторник он предстанет перед судом.