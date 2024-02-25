



Муж заработал более миллиона, подслушивая разговоры жены, сотрудницы BP

Мужу сотрудницы компании BP предъявлены обвинения в инсайдерской торговле в США после того, как он заявил, что подслушивал детали звонков своей жены во время работы на дому.



Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что Тайлер Лаудон получил незаконную прибыль в размере 1,76 млн долларов.



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Регулятор утверждает, что Лаудон услышал несколько разговоров своей жены о поглощении BP компании TravelCenters of America и купил акции этой фирмы.



Компания BP отказалась от комментариев.

