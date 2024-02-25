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Муж заработал более миллиона, подслушивая разговоры жены,  сотрудницы BP
25.02.2024 06:30 MIGnews.com

Муж заработал более миллиона, подслушивая разговоры жены,  сотрудницы BP

Мужу сотрудницы компании BP предъявлены обвинения в инсайдерской торговле в США после того, как он заявил, что подслушивал детали звонков своей жены во время работы на дому.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что Тайлер Лаудон получил незаконную прибыль в размере 1,76 млн долларов.

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Регулятор утверждает, что Лаудон услышал несколько разговоров своей жены о поглощении BP компании TravelCenters of America и купил акции этой фирмы.

Компания BP отказалась от комментариев.
 

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