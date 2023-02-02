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Мошенница Анна Делви выступит перед студентами Гарварда
02.02.2023 04:45 Ольга Белозерова

Мошенница Анна Делви выступит перед студентами Гарварда

Осужденная мошенница и фейковая светская львица Анна Делви станет спикером в Гарварде.

Как стало известно изданию Page Six, Анна Делви, которая сейчас находится по домашним арестом, собирается выступить на курсе MBA в самом престижном университете Америки.

Отмечается, что это не первый раз, когда мошенница общалась со студентами крупных вузов. В сентябре прошлого года она говорила виртуально из следственного изолятора со студентами Колумбийского университета. 

Анна Делви (настоящее имя Анна Сорокина) переехала в США и создала там свою выдуманную личность "Анну Делви", выдавая себя за богатую наследницу из Германии. В США она заводила знакомства в деловых и светских кругах, представляясь наследницей многомиллионного состояния. В итоге ее осудили за мошенничество и покушение на крупную кражу. 

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