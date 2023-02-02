



Мошенница Анна Делви выступит перед студентами Гарварда

Осужденная мошенница и фейковая светская львица Анна Делви станет спикером в Гарварде.



Как стало известно изданию Page Six, Анна Делви, которая сейчас находится по домашним арестом, собирается выступить на курсе MBA в самом престижном университете Америки.



Отмечается, что это не первый раз, когда мошенница общалась со студентами крупных вузов. В сентябре прошлого года она говорила виртуально из следственного изолятора со студентами Колумбийского университета.



Анна Делви (настоящее имя Анна Сорокина) переехала в США и создала там свою выдуманную личность "Анну Делви", выдавая себя за богатую наследницу из Германии. В США она заводила знакомства в деловых и светских кругах, представляясь наследницей многомиллионного состояния. В итоге ее осудили за мошенничество и покушение на крупную кражу.