Морские пехотинцы США завершили испытания перехватчиков Tamir
Корпус морской пехоты США недавно завершил серию испытаний системы ПВО с использованием израильского перехватчика Tamir, который используется на "Железном куполе".
Эксперимент включал серию из трех испытаний, проводимых в течение года. Система успешно перехватывала множество целей. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Испытания проходили на полигоне White Sands в Нью-Мексико, США.
Tamir способен перехватывать крылатые ракеты, беспилотники и различные ракеты, снаряды и управляемые минометы.