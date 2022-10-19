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Морские пехотинцы США завершили испытания перехватчиков Tamir
19.10.2022 16:25 Ольга Белозерова

Морские пехотинцы США завершили испытания перехватчиков Tamir

Корпус морской пехоты США недавно завершил серию испытаний системы ПВО с использованием израильского перехватчика Tamir, который используется на "Железном куполе".

Эксперимент включал серию из трех испытаний, проводимых в течение года. Система успешно перехватывала множество целей. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Испытания проходили на полигоне White Sands в Нью-Мексико, США. 

Tamir способен перехватывать крылатые ракеты, беспилотники и различные ракеты, снаряды и управляемые минометы. 

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