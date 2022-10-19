



Морские пехотинцы США завершили испытания перехватчиков Tamir

Корпус морской пехоты США недавно завершил серию испытаний системы ПВО с использованием израильского перехватчика Tamir, который используется на "Железном куполе".



Эксперимент включал серию из трех испытаний, проводимых в течение года. Система успешно перехватывала множество целей. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Испытания проходили на полигоне White Sands в Нью-Мексико, США.



Tamir способен перехватывать крылатые ракеты, беспилотники и различные ракеты, снаряды и управляемые минометы.