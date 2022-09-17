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Минюст США обжаловал решение суда об изъятых документах Трампа
17.09.2022 09:09 Алина Груднева

Минюст США обжаловал решение суда об изъятых документах Трампа

Министерство юстиции США обжаловало решение суда, запрещающее ему просматривать секретные материалы, изъятые в ходе обыска ФБР в резиденции бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

 
Это произошло в пятницу, 16 сентября.
 
В заявлении, поданном в Апелляционный суд, минюст отметил, что окружной суд должен отменить часть решения суда низшей инстанции, которое не позволяет прокурорам полагаться на секретные документы в своем уголовном расследовании.
 
Также ведомство попросило, чтобы третья сторона, назначенная для изучения записей, не не была допущена к просмотру секретных материалов.

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