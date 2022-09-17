



Минюст США обжаловал решение суда об изъятых документах Трампа

Министерство юстиции США обжаловало решение суда, запрещающее ему просматривать секретные материалы, изъятые в ходе обыска ФБР в резиденции бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

Это произошло в пятницу, 16 сентября.

В заявлении, поданном в Апелляционный суд, минюст отметил, что окружной суд должен отменить часть решения суда низшей инстанции, которое не позволяет прокурорам полагаться на секретные документы в своем уголовном расследовании.

Также ведомство попросило, чтобы третья сторона, назначенная для изучения записей, не не была допущена к просмотру секретных материалов.