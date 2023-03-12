



Министр финансов США: мы не будем спасать Sillicon Valley Bank

Министр финансов Джанет Йеллен в воскресенье исключила федеральную помощь Silicon Valley Bank после его впечатляющего краха на прошлой неделе.



«Позвольте мне прояснить, что во время финансового кризиса были инвесторы и владельцы системообразующих крупных банков, которым была оказана помощь. Но проведенные реформы означают, что мы не собираемся делать это снова", — сказала Йеллен CBS News, когда ее спросили, будет ли оказана помощь SVB.



Также в воскресенье Шаланда Янг, директор Административно-бюджетного управления Белого дома, подчеркнула в интервью Кейтлин Коллинз из CNN в программе "Положение в стране", что банковская система США в целом сейчас "более устойчива".



"У нее более прочная основа, чем до финансового кризиса 2008 года. Во многом это связано с проведенными реформами", — сказала Янг в программе State of the Union.



Йеллен добавила, что все выходные она получала сообщения от вкладчиков, многие из которых являются "малыми предприятиями" и нанимают тысячи людей.



"Все выходные я работала с нашими банковскими регуляторами, чтобы разработать соответствующую политику для решения этой ситуации", — сказала министр финансов, отказавшись предоставить дополнительные подробности.



SVB рухнул в пятницу утром после ошеломляющих 48 часов, в течение которых банковский кризис и кризис капитала привели ко второму по величине банкротству финансового учреждения в истории США.



Хотя SVB относительно неизвестен за пределами Силиконовой долины, он вошел в число 20 крупнейших американских коммерческих банков с общими активами в размере 209 миллиардов долларов на конец прошлого года. Это крупнейший кредитор, потерпевший крах после краха Washington Mutual в 2008 году.