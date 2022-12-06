



Meta угрожает удалить новостной контент из США, если будет принят новый закон

Meta пригрозила удалить новостной контент из Facebook в США. Таким образом компания возражает против нового закона, который предоставит новостным агентствам больше возможностей для согласования платы за контент, размещенный на Facebook.



Meta утверждает, что их платформа, по сути, обеспечивает увеличение трафика для новостных агентств, испытывающих трудности, а издатели размещают свой контент на Facebook, потому что "это приносит им прибыль". В свою очередь медиа-компании утверждают, что Meta зарабатывает огромные суммы денег на новостных статьях, размещенных на платформе.



Закон, известный как Закон о конкуренции и сохранении журналистики (JCPA), был представлен в Конгрессе сенатором от Миннесоты Эми Клобушар и пользуется поддержкой обеих партий. Его принятие даст издателям и вещателям больше возможностей вести коллективные переговоры с компаниями, работающими в социальных сетях, для получения большей доли доходов от рекламы.



Представитель Meta Энди Стоун сказал: "Если Конгресс примет непродуманный закон о журналистике в рамках законодательства о национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность полного удаления новостей с нашей платформы".



Аналогичный австралийский закон, вступивший в силу в марте 2021 года, привел к кратковременному отключению новостных лент Facebook в стране. Однако компания быстро отменила это решение после широкомасштабной критики.



Законодательство США является частью более крупного свода законов, направленных на борьбу с доминированием больших технологий. Сторонники JCPA говорят, что социальные сети станут "де-факто местными газетами" Америки, если закон не будет принят.

