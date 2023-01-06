



Mercedes отзывает почти 324 тысячи автомобилей

Автомобильная компания Mercedes отзывает почти 324 000 автомобилей в США, потому что двигатели могут заглохнуть во время движения.



Об этом сообщает ABC News.



Отзыв охватывает ряд моделей с 2012 по 2020 модельные годы, включая ML550, ML350, AMG ML63, ML250, ML400, GLE450, GLE300, GLE350, GLE550, GLE400, AMG GLE43 и AMG GLE63.



Как утверждается, вода может скапливаться в нише запасного колеса и повредить блок управления топливным насосом. Это может привести к остановке двигателей.



Дилеры проверят наличие воды, установят сливную пробку и при необходимости заменят топливный насос.