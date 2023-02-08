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Медсестру судят за изнасилование несовершеннолетнего
08.02.2023 19:20 Аркадий Бочаровский

Медсестру судят за изнасилование несовершеннолетнего

Школьная медсестра из штата Миссури была обвинена в сексуальных отношениях с учеником.

26-летняя Кэндис Джонсон была арестована в среду после того, как полицейское управление Кеннета получило информацию о ее связи с 15-летним учеником средней школы Кеннета, где она работала медсестрой.

Ученик сообщила, что отношения начались в октябре 2022 года и включали 12 сексуальных контактов и обмен откровенными фотографиями, причем некоторые из них происходили в кабинете Джонсон.

Как сообщается, ученик не признался в отношениях, когда его допрашивали школьные администраторы, потому что он сказал, что не хочет, чтобы у Джонсон были "неприятности", но мать ученика сообщила полиции, что Джонсон и ученик говорили о совместном будущем.

Джонсон предъявлены обвинения в изнасиловании второй степени и сексуальном контакте с учеником.
 

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