



Медсестру судят за изнасилование несовершеннолетнего

Школьная медсестра из штата Миссури была обвинена в сексуальных отношениях с учеником.



26-летняя Кэндис Джонсон была арестована в среду после того, как полицейское управление Кеннета получило информацию о ее связи с 15-летним учеником средней школы Кеннета, где она работала медсестрой.



Ученик сообщила, что отношения начались в октябре 2022 года и включали 12 сексуальных контактов и обмен откровенными фотографиями, причем некоторые из них происходили в кабинете Джонсон.



Как сообщается, ученик не признался в отношениях, когда его допрашивали школьные администраторы, потому что он сказал, что не хочет, чтобы у Джонсон были "неприятности", но мать ученика сообщила полиции, что Джонсон и ученик говорили о совместном будущем.



Джонсон предъявлены обвинения в изнасиловании второй степени и сексуальном контакте с учеником.

