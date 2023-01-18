



Мать и сын из США устроили бордель в своей квартире

Мать и сын из США устроили бордель в своей квартире, в котором предлагали клиентам 15-летних девочек.



Мама Ампаро Латин Бариллас, 52 года, и ее сын Глин Ян Зунига Латин, 28 лет, были арестованы в своей квартире в Южной Флориде после того, как полиция получила жалобу на их деятельность. Об этом сообщает The Mirror.



Как установили следователи, Бариллас стояла перед дверью, принимая наличные деньги от мужчин. Клиенты входили в квартиру и тратили 50 долларов, прежде чем им вручали карточку. Затем они выбирали секс-работника и заходили в комнату, где передавали карточку и вступали в половой акт. По словам властей, каждый половой акт имел ограничение по времени в 15 минут.



Одна из секс-работниц рассказала полиции, что Бариллас сказал ей, что ей нужно работать три дня в неделю, чтобы зарабатывать хоть какие-то деньги.

Ей платили 25 долларов за каждого клиента. По ее словам, у нее было 8-10 клиентов в день.



Она также призналась следователям, что ей платили только за количество использованных презервативов в конце смены.



Мать и сын были обвинены в получении денег от проституции и содержании публичного дома.



