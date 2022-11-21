



"Маск совершил ужасную ошибку, восстановив Трампа в Twitter"

Член Палаты представителей Адам Шифф раскритиковал Илона Маска за восстановление аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.

В интервью ABC он сказал, что новый владелец платформы совершил "ужасную ошибку".

"Как мы показали на слушаниях по событиям 6 января, президент использовал эту платформу, чтобы спровоцировать нападение на Капитолий, его комментарии о вице-президенте поставили жизнь Майка Пенса в опасность. Он не раскаялся и продолжает лгать о своих действиях в тот день. Он говорит о помиловании людей, которые напали на полицейских и на Капитолий в тот день", — сказал Шифф.

По его словам, действия Маска противоречат тем обещаниям, что он давал ранее, а также заявлениям о его обеспокоенности по поводу ботов на платформе. Шифф считает, что проведенным миллиардером опрос по Трампу легко "можно было бы злоупотреблять" при помощи ботов.

"Это просто подчеркивает неустойчивость руководства Twitter Маском, а также проблемы безопасности, когда сотрудники службы безопасности бегут из Twitter", - добавил он.