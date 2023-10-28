



Майк Пенс добровольно выбыл из президентской гонки: время не пришло

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс объявил о снятии своей кандидатуры от Республиканской партии на президентских гонках к выборам в 2024 году.



В недавних опросах он занимал пятое место, получая в среднем 3,8% поддержки.



Пенс пояснил, что финансирование его предвыборной кампании уже на исходе, да и с партией у него есть разногласия.



"В последние полгода я поездил по стране и мне стало ясно: мое время не пришло. Помолившись и хорошенько подумав, я решил прервать предвыборную кампанию с сегодняшнего дня. Я ухожу, но обещаю, что не брошу борьбу за консервативные ценности", - сообщил Пенс.