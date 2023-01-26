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Lockheed Martin готова нарастить производство F-16
26.01.2023 14:41 Ольга Белозерова

Lockheed Martin готова нарастить производство F-16

Компания Lockheed Martin готова увеличить производство истребителей F-16 на фоне войны в Украине.

Директор компании Фрэнк Сент-Джон заявил в интервью Financial Times, что фирма готова выполнить заказ если Запад захочет отправить истребители в Украину.

По его мнению, США не передадут самолеты Украине из-за опасений, что они могут быть использованы для атак на российскую территорию. Однако, по словам Сент-Джона, ведутся неофициальные разговоры о том, что такую помощь могут предоставить другие страны.

Lockheed Martin не участвует в этих дискуссиях, но планирует увеличить количество самолетов, которые производит, если произойдут изменения в договоренностях внутри НАТО.

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