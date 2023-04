Лидер большинства в Сенате: Трампа ждет справедливый суд

Лидер большинства Сената США Чак Шумер прокомментировал начало судебного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом.



"Я верю, что над Дональдом Трампом будет справедливый суд, который будет проведен в соответствии с фактами и законом", — сказал он.



Между тем, Трамп уже прошел в зал судебных заседаний. Это произошло через час после того, как его взяли под условный арест, когда он прибыл в суд.



Трамп был допрошен. Также у него были сняты отпечатки пальцев. Заходя в зал заседаний, Трамп с прессой общаться отказался. В сам зал журналистов не пропустили.



NEW: Photo released shows former Pres. Trump sitting between his attorneys at the defense table. https://t.co/5lsLf6HEAt pic.twitter.com/shh93pfWFi