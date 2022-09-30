



Лапид поддержал жителей Флориды

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выразил поддержку жителям штата Флорида, на который обрушился мощный ураган "Иэн".



"Мысли и молитвы всех израильтян с жителями Флориды и всеми теми, кто остается на пути этого разрушительного шторма. Посылаю силы моим друзьям президенту Джо Байдену и губернатору Рону Де Сантису, а также всем тем, кто участвует в реагировании на эту трагедию", - говорится в заявлении Лапида.



Как сообщает Times of Israel, во Флориде погибли, по меньшей мере, шесть человек.



Считается, что десятки тысяч израильтян живут во Флориде, где также находится одна из крупнейших еврейских общин в США.