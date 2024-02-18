



Кто из фанатов клубов NFL "трезвенники" и "пьяницы"?

Болельщики "Теннесси Титанс" - самые пьяные фанаты в NFL, в то время как фанаты "Нью-Йорк Джайентс" самые трезвые, показало новое исследование.



Среднее содержание алкоголя в крови болельщиков "Теннесси Титанс" в день игры составило .093%, согласно данным BACtrack, который опубликовал свои выводы на сайте X.



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Теннесси заняли 6-11 место в турнирной таблице AFC South и уволили тренера Майка Врабеля после нескольких неудачных сезонов.



Замыкают пятерку самых опьяненных болельщики "Питтсбург Стилерз" (.088%), "Индианаполис Колтс" и "Атланта Фэлконс" (оба - .085%) и "Нью-Орлеан Сэйнтс" (.080%).



А трезвенники? Поклонники чемпиона Суперкубка "Канзас-Сити Шефс" (.051%), неудачливых "Вашингтон Коммандерс" и "Гигантов" (.058%), "Балтимор Рэйвенс" (.059%) и "Лос-Анджелес Чарджерс" (.062%).



"Учитывая игру "Гигантов" в последнее десятилетие, я попрошу провести новое исследование", - пошутил суперфанат Big Blue Джо Рубак.



Данные, использованные в исследовании, были получены из более чем 28 000 дыхательных тестов, собранных анонимно от пользователей приложения BACtrack, которое синхронизируется с алкотестерами смартфонов, используемых участниками, которые хотят знать свой уровень BAC, прежде чем сесть за руль.



С 6 часов утра в день проведения игр регулярного сезона до 6 часов утра следующего дня BACtrack измерял результат, зафиксированный каждый раз, когда болельщик NFL проходил тест на уровень алкоголя в крови.



"Чтобы определить, где находятся болельщики каждой команды НФЛ, мы использовали карту приверженности фанатов NFL, используя данные Twitter, чтобы связать результаты BAC с командами NFL по всей стране", - объяснил представитель BACtrack Шон Кейси.



Исследование показало, что болельщики четырех команд, вышедших в плей-офф - Chiefs, Ravens, San Francisco 49ers и Detroit Lions - имеют более низкий средний уровень содержания алкоголя в крови (BAC), чем остальные участники лиги - это означает, что успех, возможно, порождает трезвость.



На противоположном конце спектра многолетний неудачник "Нью-Йорк Джетс" даже не попал в опрос - из-за "недостаточного количества данных".



На карте приверженности фанатов NFL есть только два округа, где большинство фанатов "Джетс" - округа Нассау и Саффолк, и для определения среднего показателя по сезону не хватило баллов BAC", - сказал Кейси из BACtrack.

