



Кризис в Палате представителей США: спикера не выбрали и с шестого раза

В Конгрессе США продолжаются безуспешные попытки избрать спикера Палаты представителей.



Республиканец Кевин Маккарти не смог с шестой попытки стать спикером Палаты, сообщает пресса. Для избрания ему необходимы 218 голосов, но Маккарти так и не набрал необходимого большинства.



Перед повторным голосованием 4 января Маккарти поддержал бывший президент США Дональд Трамп. Однако это не помогло. Повторное голосование назначено на сегодня, 5 января.