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Кризис в Палате представителей США: спикера не выбрали и с шестого раза
05.01.2023 07:33 Ольга Белозерова

Кризис в Палате представителей США: спикера не выбрали и с шестого раза

В Конгрессе США продолжаются безуспешные попытки избрать спикера Палаты представителей.

Республиканец Кевин Маккарти не смог с шестой попытки стать спикером Палаты, сообщает пресса. Для избрания ему необходимы 218 голосов, но Маккарти так и не набрал необходимого большинства. 

Перед повторным голосованием 4 января Маккарти поддержал бывший президент США Дональд Трамп. Однако это не помогло. Повторное голосование назначено на сегодня, 5 января. 

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