



Компанию Трампа оштрафовали на $1,6 млн за мошенничество

В пятницу, 13 января, суд Нью-Йорка приговорил компанию Дональда Трампа Trump Organization к уплате уголовного штрафа в размере 1,6 млн долларов.



Об этом сообщает Reuters.



Компания Трампа была признана виновной в мошенничестве с налоговыми органами, осуществляемом в течение 15 лет.



Судья Хуан Мерчан вынес приговор после того, как присяжные признали двух членов организации виновными по 17 обвинениям. Это наказание было максимальным из возможных.

