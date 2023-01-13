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Компанию Трампа оштрафовали на $1,6 млн за мошенничество
13.01.2023 17:32 Алина Груднева

Компанию Трампа оштрафовали на $1,6 млн за мошенничество

В пятницу, 13 января, суд Нью-Йорка приговорил компанию Дональда Трампа Trump Organization к уплате уголовного штрафа в размере 1,6 млн долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Компания Трампа была признана виновной в мошенничестве с налоговыми органами, осуществляемом в течение 15 лет.

Судья Хуан Мерчан вынес приговор после того, как присяжные признали двух членов организации виновными по 17 обвинениям. Это наказание было максимальным из возможных.
 

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