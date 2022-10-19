



Кирби: Выборы в США не повлияют на уровень поддержки Украины

Результаты парламентских выборов в США, которые пройдут 8 ноября 2022 года, не повлияют на уровень военной и финансовой поддержки Украины. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью для CBS News.



По его словам, будет сделано все возможное, чтобы поддержка Украины оставалась максимальной.



"Мы уже предоставили Украине военную помощь на 17 млрд долларов, чтобы она могла не только защитить себя, но и отвоевать некоторые территории. И мы будем продолжать движение в этом направлении", - отметил он.



Кроме того, Кирби подтвердил позицию президента США Джо Байдена, что Вашингтон будет помогать Украине в войне против России столько, сколько потребуется. Представитель Белого дома также прокомментировал заявление республиканцев о сокращении помощи для Украины, если они победят на выборах.



"Это вопрос не защиты Киева или, скажем, Славянска - это вопрос всей европейской структуры безопасности, существенно изменившейся за последние восемь месяцев. Эти восемь месяцев обе палаты американского парламента были объединены в поддержке наших усилий, я уверен, что нам удастся сохранить поддержку Украины в Конгрессе и в дальнейшем", - добавил Кирби.