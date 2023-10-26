



Кирби: данным ХАМАСа доверять нельзя

Президент США Джо Байден не верит статистике ХАМАСа о погибших палестинцах в Газе.



Об этом, выступая перед журналистами, сказал представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.



"Я тоже это говорил. ХАМАС - террористическая организация, ей нельзя верить", - сказал Кирби.



По его словам, американский лидер продолжает получать обновленные данные о войне в Израиле.



"Мы продолжаем поддерживать Израиль. Мы также сосредоточены на гуманитарной помощи Газе", - добавил он.



