



Камала Харрис посетит празднование 75-й годовщины независимости Израиля

Вице-президент США Камала Харрис примет участие в праздновании 75-й годовщины независимости, которое посольство Израиля в Вашингтоне проводит на следующей неделе.



В заявлении посольства говорится, что Харрис выступит на мероприятии, которое пройдет в Национальном строительном музее в американской столице.



Ссылаясь на источник в Белом доме, Walla сообщает, что Харрис будет продвигать тесные связи между странами и подчеркнет поддержку США безопасности Израиля. Источник также сообщает, что Харрис будет сопровождать ее муж Дуг Эмхофф, один из самых видных еврейских деятелей в администрации.



