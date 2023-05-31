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Камала Харрис посетит празднование 75-й годовщины независимости Израиля
31.05.2023 17:37 Ирина Демьянова

Камала Харрис посетит празднование 75-й годовщины независимости Израиля

Вице-президент США Камала Харрис примет участие в праздновании 75-й годовщины независимости, которое посольство Израиля в Вашингтоне проводит на следующей неделе.

В заявлении посольства говорится, что Харрис выступит на мероприятии, которое пройдет в Национальном строительном музее в американской столице.

Ссылаясь на источник в Белом доме, Walla сообщает, что Харрис будет продвигать тесные связи между странами и подчеркнет поддержку США безопасности Израиля. Источник также сообщает, что Харрис будет сопровождать ее муж Дуг Эмхофф, один из самых видных еврейских деятелей в администрации.

 

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