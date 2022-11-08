



Калифорния: взрыв метеорита разрушил ранчо

Яркий световой шар осветил темное небо северной Калифорнии и приземлился в глуши, разрушив ранчо, сообщает KCRA.



Ранчо загорелось после того, как, по словам свидетелей, в небе вспыхнул яркий световой шар.



“Я услышал сильный взрыв и почувствовал запах дыма. Когда я вышел на крыльцо, оно было полностью охвачено пламенем”, – рассказывает Дастин Прочита, владелец сгоревшего дома. “В детстве я всегда наблюдал метеоритные дожди, но я не ожидал, что они упадут на мою крышу. Я не видел, что это было, но очевидцы говорят, что пылающий шар упал прямо с неба”.



Пожарная служба вместе с Cal Fire несколько часов боролась с пламенем и теперь ведет расследование причин пожара.



“Метеорит или астероид – одно из двух”, – предполагает капитан Миллер, ведущий расследование.



По объяснениям НАСА, сейчас пик метеорных потоков южных Тауридов. Ожидается, что в этом году будет увеличенное количество огненных метеоритов.