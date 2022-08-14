



Калифорнии грозит мегапотоп - исследование

Изменение климата уже удвоило вероятность катастрофического наводнения в Калифорнии в следующие четыре десятилетия.



К такому выводу пришли исследователи Science Advances, сообщает CNN.



Как утверждают эксперты, это наводнение будет непохоже ни на что, с чем когда-либо сталкивался кто-либо из ныне живущих.



Климатолог Дэниел Суэйн из Калифорнийского университета описал возможное наводнение как "очень сильное наводнение в обширном регионе, которое может привести к катастрофическим последствиям для общества в пострадавших районах".



Эксперты отмечают, что наводнение может превратить низменные территории штата в "огромное внутреннее море".



Областью с наибольшим количеством разрушений будет Центральная долина Калифорнии. Согласно исследованию, наводнение, способное заполнить эту долину, может стать самой дорогостоящей геофизической катастрофой на сегодняшний день.



Ученые отмечают, что сильные наводнения уже происходили в штате ранее, например в 1862 году. Климатолог Дэниел Суэйн предупреждает, что подобный мегапотоп повторится, но последствия будут "сильно отличаться от тех, что были в 1860-х годах".