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Калифорнии грозит мегапотоп - исследование
14.08.2022 05:52 Ольга Белозерова

Калифорнии грозит мегапотоп - исследование

Изменение климата уже удвоило вероятность катастрофического наводнения в Калифорнии в следующие четыре десятилетия.

К такому выводу пришли исследователи Science Advances, сообщает CNN.

Как утверждают эксперты, это наводнение будет непохоже ни на что, с чем когда-либо сталкивался кто-либо из ныне живущих.

Климатолог Дэниел Суэйн из Калифорнийского университета описал возможное наводнение как "очень сильное наводнение в обширном регионе, которое может привести к катастрофическим последствиям для общества в пострадавших районах". 

Эксперты отмечают, что наводнение может превратить низменные территории штата в "огромное внутреннее море".

Областью с наибольшим количеством разрушений будет Центральная долина Калифорнии. Согласно исследованию, наводнение, способное заполнить эту долину, может стать самой дорогостоящей геофизической катастрофой на сегодняшний день.

Ученые отмечают, что сильные наводнения уже происходили в штате ранее, например в 1862 году. Климатолог Дэниел Суэйн предупреждает, что подобный мегапотоп повторится, но последствия будут "сильно отличаться от тех, что были в 1860-х годах". 

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