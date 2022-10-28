



Избавление энергетической зависимости стран ЕС от энергоносителей РФ сложное

Избавление энергетической зависимости стран ЕС от российских энергоносителей сложно, но США поможет им пережить зиму...



Госсекретарь США признал, что энергетический переход, который сейчас происходит в Европе, является сложным и "не безболезненным". Но Америка готова поддержать местные правительства посредством нескольких инициатив, заверил Энтони Блинкен, включая увеличение добычи нефти и газа в США и продажи нефти из собственных нефтяных резервов. Кроме того, Штаты приложат усилия для удержания цен «под контролем».



"Европа, особенно ее ведущие страны, за последние девять месяцев сделали для разрыва зависимости от российских энергоносителей больше, чем за предыдущие годы. Но он, как и любой переход, особенно переход от устоявшегося на протяжении многих лет, не проходит безболезненно, и европейцы это понимают", – заявил Госсекретарь США.