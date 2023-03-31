



Иванка Трамп: я люблю своего отца

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка через несколько часов молчания все же прокомментировала обвинения в адрес ее отца.



Об этом сообщает The New York Times.



Иванка Трамп опубликовала короткое заявление в Instagram.



"Я люблю своего отца и люблю свою страну. Сегодня мне больно за обоих. Я ценю голоса всего политического спектра, выражающие поддержку и озабоченность", - сказала она.



Супруг Иванки Джаред Кушнер заявил, что обвинения против Трампа "демонстрируют страх демократов" перед экс-президентом.

