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Иванка Трамп: я люблю своего отца
31.03.2023 22:01 Алина Груднева

Иванка Трамп: я люблю своего отца

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка через несколько часов молчания все же прокомментировала обвинения в адрес ее отца.

Об этом сообщает The New York Times.

Иванка Трамп опубликовала короткое заявление в Instagram.

"Я люблю своего отца и люблю свою страну. Сегодня мне больно за обоих. Я ценю голоса всего политического спектра, выражающие поддержку и озабоченность", - сказала она.

Супруг Иванки Джаред Кушнер заявил, что обвинения против Трампа "демонстрируют страх демократов" перед экс-президентом.
 

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