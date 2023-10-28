



Илон Маск превратит соцсеть X (бывшый Twitter) в приложение для знакомств

Илон Маск планирует добавить элемент знакомств в испытывающую трудности социальную медиаплатформу, которую он приобрел год назад под названием Twitter, а в июле провел ребрендинг X.



По данным Insider, миллиардер сообщил сотрудникам компании во время видеозвонка в четверг, посвященного годовщине, что он планирует добавить "полноценный" компонент для знакомств в 2024 году, хотя подробности о том, как может работать сайт для одиноких, не раскрываются.



По имеющимся данным, Маск также планирует использовать X в качестве цифрового банковского инструмента. Ранее Маск уже заявлял, что надеется превратить свою социальную сеть в "приложение для всего".