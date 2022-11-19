



Илон Маск начал опрос в Twitter о восстановлении аккаунта Трампа



Владелец Twitter Илон Маск запустил в пятницу опрос в социальной сети с вопросом, следует ли разрешить бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться на платформу.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

На момент публикации в опросе приняли участи почти 7,4 миллиона пользователей, а саму публикацию ретвитнули почти 110 тысяч раз.Более 53% пользователей проголосовали "за", а 4"% сказали "нет".Несколькими часами ранее американский миллиардер намекнул, что обдумывает, восстановить ли аккаунт Трампа в Twitter."Решение о Трампе еще не принято", — написал Маск, объявив о трех громких восстановлениях учетных записей, которые были заблокированы гигантом социальных сетей."Аккаунты Кэти Гриффин, Джордена Петерсона и Вавилон Би были восстановлены", — написал Маск.У Трампа было около 88,8 миллиона подписчиков, когда Twitter навсегда заблокировал аккаунт бывшего президента США в январе 2021 года, сославшись на его роль в беспорядках 6 января в Капитолии США и риск эскалации насилия.Маск предсказал возвращение Трампа еще в мае, когда назвал изгнание "морально неправильным и откровенно глупым".