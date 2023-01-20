



Илон Маск даст показания в суде по делу о его твите 2018 года

Илон Маск, вероятно, будет вызван в пятницу для дачи показаний на суде присяжных по поводу его твита 2018 года о том, что он "обеспечен финансированием" для захвата производителя электромобилей Private, что, по утверждению акционеров, стоило им миллионов торговых убытков.



Коллективный иск в федеральном суде Сан-Франциско возобновился. Истцы дают показания о причинах, по которым они инвестировали в акции Tesla, и о потерях, которые они понесли якобы из-за твита Маска.



Маск указан в качестве третьего возможного свидетеля в пятницу после Гухана Субраманиана, профессора Гарвардской школы права, который, как ожидается, расскажет присяжным, как поведение Маска в 2018 году отклонялось от типичного выкупа менеджментом, согласно судебным документам.



Ожидается, что Маск объяснит, почему он настаивал на поддержке саудовского инвестора в сделке, которая так и не состоялась, и сделал ли он намеренно вводящее в заблуждение заявление в своем твите.



Дело представляет собой редкий судебный процесс по ценным бумагам, и истцы уже преодолели большие юридические препятствия, а американский судья Эдвард Чен в прошлом году постановил, что твит Маска был ложным и безрассудным.



Об этом во вступительном слове заявил адвокат акционеров Николас Порритт в среду, отметив, что Маск солгал, когда опубликовал свой твит, что принесло убытки инвесторам, таким как Глен Литтлтон, выступающий главным истцом.



Адвокат Маска Алекс Спиро в своем вступительном заявлении возразил, что Маск полагал, что получил финансирование от инвесторов из Саудовской Аравии, и предпринимал шаги для заключения сделки. Опасаясь утечек в СМИ, Маск попытался защитить "обычного акционера", отправив твит, в котором содержались "технические неточности", сказал Спиро.



Жюри из девяти присяжных решит, был ли твит причиной искусственного завышения цен на акции Tesla, подчеркивая статус финансирования сделки, и если да, то насколько.



В число обвиняемых входят нынешние и бывшие директора Tesla, у которых, по словам Спироа, были "чистые" мотивы в ответ на план Маска.

