В Оклахоме взрослые устроили оригинальное празднование Хэллоуина для детей.

Вместо стандартных походов от двери к двери для сбора сладостей, родители придумали более занимательный способ получить конфеты.

В частности, военнослужащие из базы "Форт-Силл" "обстреляли" сладкоежке конфетами из реактивной системы залпового огня HIMARS. Детишки были в восторге, когда кинулись собирать лакомства.

US. Oklahoma. HIMARS shells kids with sweets.



HIMARS missiles deliberately target Donetsk and other purely civilian towns, killing people, including kids, on daily basis. pic.twitter.com/8Wg506yKyp