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HIMARS "обстреляли" детей в США конфетами: видео
01.11.2022 14:02 Алина Груднева

HIMARS "обстреляли" детей в США конфетами: видео

В Оклахоме взрослые устроили оригинальное празднование Хэллоуина для детей.

 
Вместо стандартных походов от двери к двери для сбора сладостей, родители придумали более занимательный способ получить конфеты.
 
В частности, военнослужащие из базы "Форт-Силл" "обстреляли" сладкоежке конфетами из реактивной системы залпового огня HIMARS. Детишки были в восторге, когда кинулись собирать лакомства. 

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