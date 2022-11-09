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Губернатором штата Мичиган переизбрана сторонница запрета абортов
09.11.2022 09:21 Алина Груднева

Губернатором штата Мичиган переизбрана сторонница запрета абортов

Член Демократической партии Гретхен Уитмер переизбрана на пост губернатора штата Мичиган.

 
Она получила 51,9% голосов, обойдя республиканку Тюдор Диксон.
 
В течение предыдущего срока Уитмер подвергалась ряду угроз, включая заговор с похищением. Это было связано с ее жесткой политикой в ​​отношении COVID-19. Она также была яростным защитником результатов президентских выборов 2020 года в штате.
 
Во время своей кампании Уитмер поддержала закон 1931 года, запрещающий аборты в стране.

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