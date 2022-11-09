



Губернатором штата Мичиган переизбрана сторонница запрета абортов

Член Демократической партии Гретхен Уитмер переизбрана на пост губернатора штата Мичиган.

Она получила 51,9% голосов, обойдя республиканку Тюдор Диксон.

В течение предыдущего срока Уитмер подвергалась ряду угроз, включая заговор с похищением. Это было связано с ее жесткой политикой в ​​отношении COVID-19. Она также была яростным защитником результатов президентских выборов 2020 года в штате.

Во время своей кампании Уитмер поддержала закон 1931 года, запрещающий аборты в стране.