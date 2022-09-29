



Граждан США призвали немедленно покинуть Россию

Посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть Российскую Федерацию. Граждан США также призвали воздержаться от поездок в Россию.



Соответствующее заявление было опубликовано на сайте дипломатического ведомства.



"21 сентября российское правительство начало мобилизацию своих граждан в вооруженные силы в поддержку вторжения в Украину. Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США, воспрепятствовать их выезду из России и призвать лиц с двойным гражданством на военную службу", - говорится в заявлении.