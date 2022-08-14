



Госдеп решительно осудил теракт в Иерусалиме

США осудили теракт в Иерусалиме, в результате которого пострадали восемь человек.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты решительно осуждают теракт, в результате которого были ранены по меньшей мере восемь человек, в том числе не менее пяти граждан США. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Мы остаемся в тесном контакте с нашими израильскими партнерами и твердо стоим на их стороне перед лицом этого нападения", - сказано в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что посол США в Израиле и представители страны в Иерусалиме поддерживают связь с семьями пострадавших граждан США.

"Государственный департамент США не имеет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за границей. Наша команда в Иерусалиме круглосуточно работает, чтобы поддержать пострадавших и их семьи, и будет продолжать внимательно следить за ситуацией", - добавили в Госдепе.