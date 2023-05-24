



Гендиректор TikTok заявил, что Oracle приступила к проверке их исходного кода

Компания TikTok, принадлежащая ByteDance Ltd., "идет в ногу" со своим обязательством, согласно которому все данные американских пользователей будут храниться и контролироваться компанией Oracle Corp, пишет Bloomberg.



Гендиректор TikTok Шоу Зи Чу сказал, что американская компания-разработчик программного обеспечения начала проверку исходного кода TikTok и теперь по умолчанию хранит данные американских пользователей. Его команда также разрабатывает европейскую версию этой инициативы локального хостинга с центрами обработки данных в Ирландии и Норвегии, призванную развеять опасения, что конфиденциальная информация попадет к китайскому правительству.



Несмотря на политическую напряженность, TikTok не ослабляет своего натиска на монетизацию. Уже перехватив большую часть рекламы у таких компаний, как Meta Platforms Inc. и Alphabet Inc.'s Google, TikTok теперь осваивает коммерцию прямых трансляций в таких странах, как Юго-Восточная Азия и США.



Капитализация TikTok оценивается примерно в $220 млрд после недавних частных инвестиций, осуществленных компанией G42 из Абу-Даби, специализирующейся на искусственном интеллекте.