



Fox News заплатит более $ 787 млн, чтобы избежать судебного процесса о клевете

В последний момент, как раз перед началом суда присяжных во вторник, 18 апреля 2023 года, Fox News достиг соглашения с Dominion Voting Systems, чтобы положить конец колоссальной двухлетней судебной тяжбе , которая публично подорвала доверие к американскому информационному каналу после его лжи о выборах 2020 года.



Мировое соглашение Fox News с Dominion Voting Systems на сумму 787,5 млн долларов является крупнейшим публично известным соглашением о диффамации в истории США с участием медиакомпании.



О сделке было объявлено через несколько часов после того, как присяжные были приведены к присяге в Верховном суде штата Делавэр. Слухи о мировом соглашении циркулировали в здании суда, когда после обеденного перерыва судебное разбирательство резко остановилось почти на три часа без каких-либо объяснений, в то время как стороны, по-видимому, вырабатывали соглашение.



Fox News заявил, что "признает постановления суда о том, что определенные утверждения о Dominion Voting Systems являются ложными", имея в виду недавнее постановление о том, что 20 передач Fox News с конца 2020 года содержали вопиюще ложные утверждения о том, что Dominion сфальсифицировал президентские выборы.



Выплата в размере 787,5 млн долларов составляет примерно половину от 1,6 млрд долларов, которые изначально запрашивала компания Dominion, хотя, согласно судебным искам, эта сумма почти в 10 раз превышает оценку компании с 2018 года и примерно в восемь раз превышает ее годовой доход в 2021 году.



Соглашение, заключенное в последнюю минуту, означает, что дело о диффамации закрыто и не будет передано в суд.



Хотя судебный процесс по делу о Dominion уже завершен, Fox News по-прежнему обвиняется в клевете в отношении Smartmatic , еще одной компании, занимающейся технологиями голосования, которая была так же очернена на шоу Fox News после выборов 2020 года. Это дело все еще находится в процессе расследования, и в ближайшее время судебного разбирательства не ожидается.



Со своей стороны, у Dominion все еще есть незавершенные судебные иски против телесетей Newsmax и OAN, а также против союзников Трампа Руди Джулиани, Сидни Пауэлла и Майка Линделла. Все они отрицают правонарушения.

