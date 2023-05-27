



Ford заключил сделку и получит доступ к зарядным станциям Tesla с 2024 года

Автопроизводитель Ford Motor заявил в четверг, что договорился с Tesla о предоставлении владельцам своих электромобилей доступа к более чем 12 000 зарядных станций Tesla Superchargers в Северной Америке с начала 2024 года.



Это соглашение между конкурентами делает Ford первым крупным автопроизводителем, принявшим запатентованный стандарт зарядки Tesla, предоставляя его электромобилям доступ к самой большой сети высокоскоростных зарядных станций Supercharger в США.



Доступ к зарядным станциям считается одним из главных препятствий на пути к более широкому распространению электромобилей, говорят аналитики.



В ноябре прошлого года Tesla заявила, что собирается открыть свою запатентованную конструкцию зарядки для других автопроизводителей и операторов зарядных сетей.



Разработанный Tesla адаптер обеспечит доступ электромобилей Ford EV, оснащенных портом комбинированной системы зарядки (CCS), к зарядным устройствам Tesla V3 Superchargers. Ford будет оснащать будущие EV собственным стандартом зарядки Tesla, устраняя необходимость в адаптере для прямого доступа к Tesla Superchargers, начиная с 2025 года.



У Tesla 17 711 зарядных станций Supercharger, что составляет около 60% от общего числа быстрых зарядных станций в США, которые могут увеличить дальность поездки на сотни миль.