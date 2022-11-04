



ФБР предупреждает о "реальной угрозе" синагогам в Нью-Джерси

ФБР в Ньюарке, штат Нью-Джерси, заявило в четверг днем, что оно получило "достоверную информацию о реальной угрозе синагогам" в штате, согласно сообщению из офиса в Твиттере.



"В настоящее время мы просим вас принять все меры предосторожности для защиты вашего сообщества. Мы поделимся дополнительной информацией, как только сможем. Будьте бдительны. В экстренных случаях вызывайте полицию", — говорится в сообщении.



The FBI has received credible information of a broad threat to synagogues in NJ. We ask at this time that you take all security precautions to protect your community and facility. We will share more information as soon as we can. Stay alert. In case of emergency call police. pic.twitter.com/e64XSmQvNc — FBI Newark (@FBINewark) November 3, 2022

I have been in touch with the @NewJerseyOAG, @njohsp, and @FBINewark regarding a credible threat to synagogues in NJ.



We are closely monitoring the situation and are working with local law enforcement to ensure that all houses of worship are protected. — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) November 3, 2022

ADL is working with @FBINewark as they mobilize to address this credible threat. We advise that synagogues and other Jewish organizations remain calm and in heightened state of alert. https://t.co/sQvaXSYJ3H — ADL New York / New Jersey (@ADL_NYNJ) November 3, 2022

We are deeply alarmed by @FBI reports of a credible threat to synagogues in New Jersey.



Our thoughts are with the local Jewish community at this time.



We will continue to monitor the situation as it develops. https://t.co/qcALjQiYyZ — American Jewish Committee (@AJCGlobal) November 3, 2022

Во втором твите агентство заявило, что принимает "упреждающие меры" и "ведет следствие".Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что поддерживает связь с ФБР, Управлением внутренней безопасности и готовности штата и генеральным прокурором штата."Мы внимательно следим за ситуацией и работаем с местными правоохранительными органами, чтобы обеспечить защиту всех молитвенных домов", — написал Мерфи в Twitter.Антидиффамационная лига заявила, что работает с ФБР над устранением угрозы, и посоветовала синагогам и еврейским организациям "сохранять спокойствие и быть в состоянии повышенной готовности".Американский еврейский комитет написал в Твиттере: "Мы глубоко встревожены сообщениями ФБР о реальной угрозе синагогам в Нью-Джерси. Наши мысли сейчас с местной еврейской общиной. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации".В 2019 году кошерный супермаркет в Джерси-Сити подвергся нападению двух стрелков, которые убили трех мирных жителей и полицейского, а затем были ликвидированы в перестрелке с полицией.