ФБР предупреждает о "реальной угрозе" синагогам в Нью-Джерси
ФБР в Ньюарке, штат Нью-Джерси, заявило в четверг днем, что оно получило "достоверную информацию о реальной угрозе синагогам" в штате, согласно сообщению из офиса в Твиттере.
"В настоящее время мы просим вас принять все меры предосторожности для защиты вашего сообщества. Мы поделимся дополнительной информацией, как только сможем. Будьте бдительны. В экстренных случаях вызывайте полицию", — говорится в сообщении.
Во втором твите агентство заявило, что принимает "упреждающие меры" и "ведет следствие".
Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что поддерживает связь с ФБР, Управлением внутренней безопасности и готовности штата и генеральным прокурором штата.
"Мы внимательно следим за ситуацией и работаем с местными правоохранительными органами, чтобы обеспечить защиту всех молитвенных домов", — написал Мерфи в Twitter.
Антидиффамационная лига заявила, что работает с ФБР над устранением угрозы, и посоветовала синагогам и еврейским организациям "сохранять спокойствие и быть в состоянии повышенной готовности".
Американский еврейский комитет написал в Твиттере: "Мы глубоко встревожены сообщениями ФБР о реальной угрозе синагогам в Нью-Джерси. Наши мысли сейчас с местной еврейской общиной. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации".
В 2019 году кошерный супермаркет в Джерси-Сити подвергся нападению двух стрелков, которые убили трех мирных жителей и полицейского, а затем были ликвидированы в перестрелке с полицией.