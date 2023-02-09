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ФБР изучает сбитый китайский дирижабль
09.02.2023 19:41 Алина Груднева

ФБР изучает сбитый китайский дирижабль

Федеральное бюро расследований изучает сбитый над США китайский "воздушный-шар-шпион".

Об этом сообщает Reuters.

"Мы изучаем китайский воздушный шар, пока на нем не обнаружено взрывоопасных материалов", - сказано в заявлении ФБР.

Напомним, что китайский дирижабль был сбит возле побережья Каролины, когда тот пересек важные военные объекты в Северной Америке.

В МИД Китая тут же возмутились действиями США, заверив, что шар использовался исключительно в гражданских целях -  для метеорологических исследований, а на территорию Штатов прибыл "совершенно случайно". 

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