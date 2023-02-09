ФБР изучает сбитый китайский дирижабль
Федеральное бюро расследований изучает сбитый над США китайский "воздушный-шар-шпион".
Об этом сообщает Reuters.
"Мы изучаем китайский воздушный шар, пока на нем не обнаружено взрывоопасных материалов", - сказано в заявлении ФБР.
Напомним, что китайский дирижабль был сбит возле побережья Каролины, когда тот пересек важные военные объекты в Северной Америке.
В МИД Китая тут же возмутились действиями США, заверив, что шар использовался исключительно в гражданских целях - для метеорологических исследований, а на территорию Штатов прибыл "совершенно случайно".