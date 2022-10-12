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Еврейский ресторан в Портленде обрисовали свастикой
12.10.2022 22:43 Ольга Белозерова

Еврейский ресторан в Портленде обрисовали свастикой

Вывеска еврейского ресторана в Портленде, штат Орегон, подверглась вандализму со свастикой.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Владелец веганского еврейского гастронома Ben & Esther's Джастин Кинг рассказал, что на выходных на вывеске ресторана была нарисована свастика.

Кинг добавил, что несколько недель назад окна входной двери ресторана были разбиты, и два дня подряд кто-то заливал их замки суперклеем. По словам Кинга, несколько месяцев назад в ресторан также поступил телефонный звонок с угрозами, который был "конкретно антисемитским".

Владелец ресторана подавал заявления в полицию, но не получил ответа ни об одном из инцидентов.

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