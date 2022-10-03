



Экс-глава ЦРУ рассказал, каким будет ответ на ядерный удар по Украине

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус рассказал, каким будет ответ США на возможный ядерный удар России по Украине.

Соответствующее заявление он сделал в интервью ABC News.

"Силами НАТО во главе с США будет дан ответ на ядерную эскалацию, о которой открыто говорят заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров, и на которую неоднократно намекал сам Путин", - сказал генерал армии в отставке.

По словам Петреуса, НАТО уничтожит все конвенционные силы, которые сможет идентифицировать на поле боя в Украине, а также все российские корабли в Черном море.