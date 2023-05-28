



Джилл Байден исключила Израиль из маршрута поездки на Ближний Восток

Первая леди США Джилл Байден отправится в поездку на Ближний Восток и в Северную Африку, но исключит из маршрута Израиль.



Согласно пресс-релизу, Байден посетит Иорданию, Египет, Марокко и Португалию в рамках поездки, целью которой является "укрепление партнерских отношений Соединенных Штатов и продвижение наших общих приоритетов в регионе".



Эти мероприятия "будут сосредоточены на расширении прав и возможностей молодежи во всем мире", говорится в сообщении. В нем также указывается: "В качестве первой леди это будет второй визит доктора Байден на африканский континент и ее первый визит на Ближний Восток".



Ожидается, что Джилл Байден покинет США во вторник, 30 мая, и вернется в понедельник, 5 июня.



О причинах, по которым Израиль не был включен а план поездки первой леди, не сообщается.

