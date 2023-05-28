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Джилл Байден исключила Израиль из маршрута поездки на Ближний Восток
28.05.2023 08:27 Евгения Маркова

Джилл Байден исключила Израиль из маршрута поездки на Ближний Восток

Первая леди США Джилл Байден отправится в поездку на Ближний Восток и в Северную Африку, но исключит из маршрута Израиль.

Согласно пресс-релизу, Байден посетит Иорданию, Египет, Марокко и Португалию в рамках поездки, целью которой является "укрепление партнерских отношений Соединенных Штатов и продвижение наших общих приоритетов в регионе".

Эти мероприятия "будут сосредоточены на расширении прав и возможностей молодежи во всем мире", говорится в сообщении. В нем также указывается: "В качестве первой леди это будет второй визит доктора Байден на африканский континент и ее первый визит на Ближний Восток".

Ожидается, что Джилл Байден покинет США во вторник, 30 мая, и вернется в понедельник, 5 июня.

О причинах, по которым Израиль не был включен а план поездки первой леди, не сообщается.
 

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