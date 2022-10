Двое еврейских юношей подверглись атакам в Нью-Йорке в ходе отдельных инцидентов.



Группа молодых людей напала на 15-летнего еврейского мальчика в Бруклине, заявили в Департаменте полиции Нью-Йорка. Подозреваемые делали "антиеврейские заявления" и бросали яйца в мальчика, который был одет в "традиционную еврейскую одежду".

🚨WANTED FOR AGGRAVATED HARASSMENT: On 10/24 at 1:05 PM, in front of 1301 E. 18 St in Brooklyn, the suspects approached a 15-year-old male dressed in traditional Jewish garb, made anti-Jewish statements & threw multiple eggs at him. Any info? DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/EevIiF0vad